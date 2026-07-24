Radyove Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), Suriye Devlet Başkanı Ahmed Şara'ya yönelik ithamların yer aldığı yayına yönelik inceleme başlatıldığını açıkladı.

RTÜK'ün sanal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada, 'Bir televizyon kanalında, komşumuz Suriye'nin meşru Devlet Başkanı'na yönelik asılsız ithamlar üzerinden, iyi komşuluk ilişkilerine zarar verebilecek, Türkiye Cumhuriyeti'nin dış politika vizyonu, temel ilkeleri ve diplomatik doktriniyle bağdaşmayan ifadeler kullanıldığı tespit edilmiş olup, söz konusu yayına ilişkin olarak inceleme başlatılmıştır. Yayına yönelik inceleme, 6112 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun'un ilgili yayın hizmeti ilkeleri çerçevesinde RTÜK İzleme Uzmanlarımız tarafından titizlikle yürütülmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur' ifadelerine yer verildi.