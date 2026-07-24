Başkent'te 60 yaşındaki vatandaşın, evini sattıktan sonra aldığı 2 milyon lirayla yaşadığı eve geldi. Bu kişi aracından indiği sırada bazı kişiler para çantasını zorla alıp, kaçtı. Şikayet üzerine Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği, olaya ilişkin çalışma başlattı. Polis ekipleri, şüphelileri ve kullandıkları aracı belirledi. Araç değiştirdikleri tespit edilen şüphelilerin Ankara dışına çıkabileceği değerlendirilerek çalışma genişletildi. Kırıkkale'de durdurulan transit araçta bulunan 7 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Araçta yapılan aramada gasbedilen 2 milyon lira ele geçirildi. Para sahibine teslim edilirken, şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.
Başkentte 2 milyon liralık gasp
Ankara'da evini satan kişinin aracındaki 2 milyon lirasını gasbeden 7 kişi yakalanıp, gözaltına alındı. Para ise bulunup, sahibine teslim edildi.
Kaynak: DHA
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