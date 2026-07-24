Çankaya Belediyesi tarafından düzenlenen Açık Hava Yaz Sineması etkinliği başladı. 24 Temmuz-6 Eylül 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek organizasyon kapsamında, Çankaya'nın farklı mahallelerinde kurulacak açık hava sinemalarında vatandaşlar ücretsiz film gösterimlerine katılabilecek.

Etkinlikte, Selvi Boylum Al Yazmalım, Çöpçüler Kralı, Gülen Gözler, Vizontele, Vizontele Tuuba, Forrest Gump, In Time, Coco, Hükümet Kadın, Organize İşler, Atatürk 1, Atatürk 2 ve Kurtuluş (1994) gibi sevilen yapımlar sinemaseverlerle buluşacak.

Temmuz Gösterim Takvimi

24 Temmuz Cuma – Keklikpınarı Pazar Yeri: Selvi Boylum Al Yazmalım

– Keklikpınarı Pazar Yeri: 25 Temmuz Cumartesi – Çayyolu Muharrem Dalkılıç Parkı: In Time

– Çayyolu Muharrem Dalkılıç Parkı: 26 Temmuz Pazar – Sancak Mahallesi Muhtarlığı Yanı: Forrest Gump

– Sancak Mahallesi Muhtarlığı Yanı: 31 Temmuz Cuma – Aşıkpaşa Pazar Yeri: Çöpçüler Kralı

Ağustos Programı

Ağustos ayında Cebeci Pazar Yeri, Altındağ, Çayyolu, Kurtuluş Parkı, Anıtpark, Esat Özgürlük Meydanı, İsmet İnönü Parkı, Balgat Pazar Yeri, Mürsel Uluç Pazar Yeri, Sağlıkçılar Parkı, Yılmaz Güney Sahnesi Bahçesi ve Abidinpaşa Köşkü Milli Mücadele Müzesi başta olmak üzere birçok noktada ücretsiz film gösterimleri gerçekleştirilecek.

Programın öne çıkan etkinlikleri arasında 28 ve 29 Ağustos'ta Anıtpark'ta "Atatürk 1" ve "Atatürk 2" filmlerinin gösterimi, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda ise Abidinpaşa Köşkü Milli Mücadele Müzesi'nde "Kurtuluş" filminin gösterimi yer alıyor.

Eylül Ayında Final Gösterimleri

Etkinlikler eylül ayında da devam edecek.

4 Eylül Cuma – Uğur Mumcu Parkı: Selvi Boylum Al Yazmalım

– Uğur Mumcu Parkı: 5 Eylül Cumartesi – Cebeci Pazar Yeri: Gülen Gözler

– Cebeci Pazar Yeri: 5 Eylül Cumartesi – Ahmed Arif Parkı (Sokullu): Çiçek Abbas

– Ahmed Arif Parkı (Sokullu): 6 Eylül Pazar – Bademlidere Cumhuriyet Parkı: Organize İşler

Çankaya Belediyesi, yaz boyunca sürecek ücretsiz açık hava sineması etkinlikleriyle her yaştan vatandaşı nostaljik ve keyifli film gösterimlerinde bir araya getirmeyi hedefliyor.

SEO Anahtar Kelimeler: Çankaya Açık Hava Yaz Sineması, Ankara ücretsiz sinema, Çankaya Belediyesi etkinlikleri, Ankara yaz etkinlikleri 2026, açık hava sineması Ankara, ücretsiz film gösterimi Ankara, Çankaya film gösterimleri, Selvi Boylum Al Yazmalım gösterimi, Yeşilçam filmleri Ankara.