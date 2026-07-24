Trabzonspor, yeni sezon hazırlıklarının ikinci etabını gerçekleştirmek üzere gittiği Avusturya kampında çalışmalarına başladı.

2026-2027 sezonu hazırlıkları kapsamında Trabzon etabını tamamlayan bordo-mavili ekip, Avusturya'daki ilk antrenmanını teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde gerçekleştirdi.

TSİ 19.30'da yapılan antrenmanın ilk bölümünde oyuncular, dinamik ısınma ve rondo çalışmaları yaptı. İdmanın devamında ise takımın oyun organizasyonunu geliştirmeye yönelik geçiş oyunu çalışmaları gerçekleştirildi.

Chibuike Nwaiwu'ya Doğum Günü Sürprizi

Trabzonspor'un Avusturya kampındaki antrenmanı sonrası takımda kısa süreli bir kutlama da yapıldı. Bordo-mavili futbolcu Chibuike Nwaiwu için doğum günü pastası kesildi.

Takım arkadaşları ve teknik heyet, genç oyuncunun doğum gününü kutladı.

Hazırlıklar Çift Antrenmanla Sürecek

Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'da sürdüren Trabzonspor, kamp programı kapsamında çalışmalarına devam edecek. Bordo-mavililer, yarın gerçekleştireceği çift antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.

Teknik direktör Fatih Tekke yönetimindeki Trabzonspor, Avusturya kampında yapacağı çalışmalarla yeni sezon öncesi fiziksel ve taktik seviyesini artırmayı hedefliyor.