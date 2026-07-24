Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano, UEFA Avrupa Ligi 2'nci Eleme Turu ilk maçında Danimarka ekibi Midtjylland'ı 1-0 mağlup ettikleri karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

Siyah-beyazlı taraftarların oluşturduğu atmosferden övgüyle bahseden Italiano, "Harika bir gece geçirdik. Çok güzel bir stat ve inanılmaz bir atmosfer vardı. Taraftarlarımız gerçekten bizim itici gücümüz. Onların desteği sayesinde sonuna kadar mücadele edebiliyoruz" dedi.

Takımının sahadaki performansından memnun olduğunu belirten İtalyan çalıştırıcı, daha fazla gol bulmaları gerektiğini ifade etti.

"İkinci maçı daha rahat geçirmek için daha fazla gol atabilirdik" diyen Italiano, "Ama bugün gördüklerimden dolayı mutluyum. Oyuncularım çok dikkatliydi ve çok istekliydi" şeklinde konuştu.

"Benim Hayalimdeki Beşiktaş 40 Şut Çeken Bir Takım"

Beşiktaş'ın hücum anlayışıyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Vincenzo Italiano, hedefinin yüksek tempolu ve üretken bir takım oluşturmak olduğunu söyledi.

İtalyan teknik adam, "Bizim daha fazla gol şansı üretmemiz gerekiyor. Stilimiz; rakip kaleye çok giden, çok fazla gol pozisyonu oluşturan ve kendi kalesinde az pozisyon veren bir Beşiktaş olmalı" ifadelerini kullandı.

"Benim hayalimdeki Beşiktaş, her maçta en az 40 tane şut çeken bir Beşiktaş" diyen Italiano, "Bu konsepti oturtmak istiyorum. Kazanma isteğini oturtmak istiyorum. Bugün de aslında öyleydik ve hep böyle olmalıyız" açıklamasında bulundu.

"Taraftarlarla Birlikte Maçı Yaşamayı Seviyorum"

Saha kenarındaki enerjik görüntüsüyle ilgili de konuşan Italiano, bunun karakterinin bir parçası olduğunu belirtti.

Oyuncularına saha kenarından yardımcı olmaya çalıştığını ifade eden teknik adam, "Ben maçları böyle yaşayan bir insanım. Bu benim doğamda olan bir şey. Oyuncularıma yardım etmek istiyorum. Sanki oradaki 12'nci adam gibiyim" dedi.

"Danimarka'da Zor Bir Maç Bizi Bekliyor"

Midtjylland karşısında alınan galibiyetin ardından rövanş maçına odaklandıklarını belirten Italiano, Danimarka deplasmanının zorlu geçeceğini söyledi.

"Midtjylland evinde oynarken çok tehlikeli bir takıma dönüşebiliyor" diyen Italiano, "Orada elimizden gelen her şeyi yapıp turu geçmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Fiziksel olarak daha iyi seviyeye gelmeleri gerektiğini de vurgulayan 48 yaşındaki teknik adam, sezon başında olduklarını ve takımın gelişmeye devam edeceğini kaydetti.