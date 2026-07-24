Sosyal medya fenomeni Fatma Soydaş, "müstehcen yayınların yayımlanmasına aracılık etmek" suçlamasıyla yürütülen soruşturma kapsamında tutuklandı.
Edinilen bilgilere göre, hakkında başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan Soydaş, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgusunun ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan sosyal medya fenomeni, "müstehcen yayınların yayımlanmasına aracılık etmek" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Soruşturmanın ilgili Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütüldüğü öğrenilirken, olayla ilgili adli sürecin devam ettiği bildirildi.
Muhabir: Zehra Önen