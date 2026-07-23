Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Nazmi Bilgin, 24 Temmuz Basın Bayramı dolayısıyla yayımladığı açıklamada, 24 Temmuz 1908'in Türk basın tarihinde sansürün kaldırıldığı önemli bir dönüm noktası olduğunu hatırlattı.

Bilgin, günümüzde sansürün farklı yöntemlerle varlığını sürdürdüğünü belirterek, ekonomik baskılar, yargı süreçleri, dijital erişim engelleri, gazetecilere yönelik saldırılar ve otosansürün basın özgürlüğünü tehdit eden başlıca unsurlar arasında yer aldığını ifade etti.

24 Temmuz'un yalnızca bir kutlama günü olmadığını vurgulayan Bilgin, bu tarihin aynı zamanda basın özgürlüğünü savunma iradesinin simgesi olduğunu kaydetti.

"Basın özgürlüğü toplumun haber alma hakkının güvencesidir"

Basın özgürlüğünün demokratik hukuk devletlerinin temel unsurlarından biri olduğuna dikkat çeken Bilgin, vatandaşların doğru bilgiye ulaşabilmesi, yöneticileri denetleyebilmesi ve kamusal tartışmalara bilinçli şekilde katılabilmesinin bağımsız medya sayesinde mümkün olduğunu belirtti.

Anayasa'nın düşünceyi açıklama ve basın özgürlüğünü güvence altına alan hükümlerine işaret eden Bilgin, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin de ifade ve basın özgürlüğünü temel haklar arasında kabul ettiğini hatırlattı.

Yerel basına destek çağrısı

Medya sektörünün yalnızca hukuki değil, ekonomik sorunlarla da mücadele ettiğini ifade eden Bilgin, kamu ilan sistemindeki yapısal sorunlar, reklam gelirlerindeki azalma, dijital platformların etkisi ve artan maliyetlerin özellikle yerel basını zor durumda bıraktığını söyledi.

Yerel gazeteler ile internet haber sitelerinin demokratik denetim açısından önemli görev üstlendiğini belirten Bilgin, yerel medyanın güç kaybetmesinin demokrasiyi de olumsuz etkileyeceğini dile getirdi.

"Gazetecilik suç değildir"

Yapay zekâ, sosyal medya ve dijital dönüşümün bilgi kirliliğini artırdığına dikkat çeken Bilgin, doğrulanmış bilgi üreten ve etik ilkeler doğrultusunda çalışan gazeteciliğin öneminin her geçen gün arttığını ifade etti.

Gazeteciler Cemiyeti olarak basın ve ifade özgürlüğünü savunmaya devam edeceklerini belirten Bilgin, şu değerlendirmede bulundu:

"Gazetecilik suç değildir. Eleştirel habercilik suç değildir. Araştırmacı gazetecilik suç değildir. Kamu yararına bilgi üretmek suç değildir."

Bilgin, gazetecilerin yaptıkları haberler nedeniyle soruşturulmaması, yargılanmaması veya baskı altında bırakılmaması gerektiğini vurgulayarak, basın özgürlüğünün hukuk devleti ve demokrasinin vazgeçilmez unsurlarından biri olduğunu kaydetti.

24 Temmuz mesajı

Açıklamasının sonunda görevleri sırasında yaşamını yitiren, baskılara rağmen mesleğini sürdüren gazetecileri saygıyla andığını belirten Nazmi Bilgin, tüm gazetecilerin ve basın çalışanlarının 24 Temmuz Basın Bayramı'nı kutladı.

Bilgin, Türkiye'de basın özgürlüğünün güçlendiği, çoğulculuğun ve bağımsız gazeteciliğin hakim olduğu bir gelecek temennisinde bulunarak, halkın haber alma hakkını savunmaya kararlılıkla devam edeceklerini ifade etti.