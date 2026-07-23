Transfer döneminde kadrosunu önemli isimlerle güçlendirmeyi hedefleyen Beşiktaş'ın, Napoli'nin deneyimli golcüsü Romelu Lukaku'yu gündemine aldığı ileri sürüldü.

İddialara göre siyah-beyazlı yönetim, forvet hattına üst düzey bir takviye yapmak amacıyla Belçikalı futbolcu için temaslarını sürdürüyor. Napoli yönetiminin yüksek maliyeti nedeniyle Lukaku'nun geleceğine ilişkin farklı seçenekleri değerlendirdiği, oyuncu cephesinin de yeni tekliflere açık olduğu öne sürülüyor.

Forvet arayışında rota Lukaku'ya çevrildi

Beşiktaş'ın daha önce farklı golcü isimlerle temas kurduğu, ancak istenilen sonucun alınamaması üzerine transfer listesinin ilk sıralarına Romelu Lukaku'nun yazıldığı belirtiliyor.

Teknik direktör Vincenzo Italiano'nun Serie A'dan yakından tanıdığı tecrübeli futbolcunun takıma önemli katkı sağlayabileceği değerlendirilirken, transferin mali boyutu üzerinde de çalışmalar yürütüldüğü ifade ediliyor.

Kulübün, yüksek maaş gerektiren olası bir transfer için sponsorluk gelirleri ve alternatif finansman modellerini değerlendirdiği konuşuluyor.

Kariyeri başarılarla dolu

Profesyonel kariyerinde Chelsea, Inter, Roma ve Napoli gibi Avrupa'nın önemli kulüplerinde forma giyen Romelu Lukaku, Belçika Milli Takımı'nın da en golcü isimleri arasında yer alıyor.

Tecrübeli santrfor; Serie A şampiyonlukları, FIFA Kulüpler Dünya Kupası zaferi ve milli takım performansıyla Avrupa futbolunun dikkat çeken golcüleri arasında gösteriliyor.

Öte yandan Beşiktaş taraftarları da sosyal medyada Lukaku iddialarını yakından takip ederken, transferin gerçekleşmesi halinde siyah-beyazlı ekibin hücum hattına önemli bir güç katacağı yönünde yorumlar yapılıyor.