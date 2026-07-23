AHBAP Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 6 kişinin daha ifadesine başvurulacağı öğrenildi. İfade verecek isimler arasında gazeteci Fatih Altaylı, komedyen Şahan Gökbakar, gazeteci Ruşen Çakır, oyuncu Hazal Kaya, gazeteci Özlem Gürses ve gazeteci Fatih Koparan yer aldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında dosyanın genişletildiği ve kamuoyunun yakından tanıdığı isimlerin bilgisine başvurulmaya devam edildiği belirtildi.

Soruşturma kapsamında daha önce de Ece Üner, Fatih Portakal, Feyza Altun, Gökhan Özoğuz ve Öykü Serter'in ifadelerine başvurulacağı açıklanmıştı. Ece Üner, Gökhan Özoğuz ve Öykü Serter ifadelerini verirken, Fatih Portakal da 23 Temmuz'da İstanbul Adliyesi'ne giderek "bilgi sahibi" sıfatıyla ifade verdi.

Soruşturma, AHBAP Derneği ve derneğin kurucusu Haluk Levent'e ilişkin iddialar kapsamında sürdürülüyor. Yeni gelişmeyle birlikte soruşturmada ifadelerine başvurulacak isimlerin sayısı da arttı.