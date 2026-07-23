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Olayın ardından kurtarma ekipleri ve ambulans helikopterlerin bölgeye sevk edildiği aktarılırken, ordunun kazayla ilgili inceleme başlattığı ifade edildi.

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