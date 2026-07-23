Genç Medyacılar Derneği (GMD) Genel Başkanı Umut Emre Çınar, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı ile ilgili bir yazılı bir kutlama mesajı yayımladı. Çınar; “24 Temmuz'un gölgesinde, mesleğini büyük bir özveriyle icra etmeye çalışan binlerce gazetecinin ekonomik ve sosyal sorunları devam etmektedir.” şeklinde konuştu.

Türk basın tarihinde sansürün kaldırılışını simgeleyen 24 Temmuz 1908 tarihi önemli bir dönüm noktasıdır diyen GMD Başkanı Çınar; “Bu anlamlı gün, yalnızca bir bayram olarak değil; gerçeğin peşinden koşan, kamuoyunu doğru ve tarafsız bilgiyle buluşturan basın mensuplarının emeğini, fedakarlığını ve mücadelesini hatırlamak için de önemli bir fırsattır. Ancak ne yazık ki bugün, "Basın Bayramı" olarak kutladığımız 24 Temmuz'un gölgesinde, mesleğini büyük bir özveriyle icra etmeye çalışan binlerce gazetecinin ekonomik ve sosyal sorunları da varlığını sürdürmektedir” ifadelerini kullandı.

“GAZETECİLERİMİZ GEÇİM KAYGISIYLA MÜCADELE ETMEK ZORUNDA BIRAKILMAMALI”

Gazetecilik; mesaisi olmayan ve çoğu zaman can güvenliği dahi bulunmayan kutsal bir kamu görevidir diyerek açıklamasını sürdüren Çınar; “Bayramda, afette, savaşta, depremde, yazın kavurucu sıcakta, kışın dondurucu soğukta ve gecenin en karanlık saatlerinde milletimizi doğru bilgiyle buluşturmak için görev yapan basın emekçilerimiz; ne yazık ki aynı hassasiyeti çalışma hayatlarında görememektedir. Bugün birçok gazeteci; düşük ücretlerle, güvencesiz çalışma koşulları altında ve yoğun iş yüküyle mesleğini sürdürmeye çalışmaktadır. Bir haberin peşinden koşarken harcanan emek, ortaya konulan fedakarlık ve üstlenilen toplumsal sorumluluk, ne yazık ki çoğu zaman ekonomik karşılığını bulamamaktadır. Kalemiyle topluma ışık tutanların, geçim kaygısıyla mücadele etmek zorunda bırakılması kabul edilebilir bir durum değildir” dedi.

“BASIN MENSUPLARIMIZIN ÇALIŞMA KOŞULLARININ İYİLEŞTİRİLMESİ TOPLUMUN ORTAK MESELESİDİR”

Basın sektöründeki sorunlara dikkat çeken GMD Genel Başkanı Umut Emre Çınar; “Basın sektöründe yaşanan ekonomik daralma, yerel basının ayakta kalma mücadelesi, dijital medyanın dönüşümüyle ortaya çıkan yeni sorunlar ve artan hayat pahalılığı, gazetecilerimizin omuzlarındaki yükü her geçen gün daha da ağırlaştırmaktadır. Basın emekçilerinin yalnızca mesleklerini icra ederken değil, yaşamlarını sürdürürken de insanca çalışma ve yaşam koşullarına sahip olmaları temel bir haktır. Özgür ve güçlü bir basının yolu, yalnızca ifade özgürlüğünün korunmasından değil; aynı zamanda gazetecilerin ekonomik ve sosyal haklarının güvence altına alınmasından geçmektedir. Güvencesiz çalışan, emeğinin karşılığını alamayan ve gelecek kaygısı taşıyan bir basının, topluma hak ettiği katkıyı sunması da her geçen gün daha zor hale gelecektir.

Genç Medyacılar Derneği olarak inanıyoruz ki; güçlü bir demokrasi, ancak güçlü ve bağımsız bir basınla mümkündür. Basın mensuplarımızın çalışma koşullarının iyileştirilmesi, ekonomik haklarının korunması ve meslek onurlarına yakışır bir yaşam standardına kavuşmaları, yalnızca gazetecilerin değil, toplumun ortak meselesidir.

Bu duygu ve düşüncelerle; hakikatin izinden ayrılmayan, kalemini vicdanıyla buluşturan, her türlü zorluğa rağmen milletimizin haber alma hakkı için emek veren tüm basın mensuplarımızın 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı'nı kutluyor; daha özgür, daha adil ve daha güvenceli çalışma koşullarına kavuşacakları yarınlar diliyorum” ifadelerini kullandı.

