13 Haziran’da Ankara Güvenpark’ta başlatılan terörle mücadele er gazilerinin adalet mücadelesi, tüm zorluklara rağmen devam ediyor. Gaziler, emsal düzeydeki özlük haklarına ilişkin taleplerinin karşılanmasını istiyor.

Mücadele sürecinde 5 gazinin sağlık sorunları nedeniyle hastaneye kaldırıldığı belirtilirken, ağır yaralanmalar, kalıcı engeller ve kronik sağlık sorunlarıyla yaşamlarını sürdüren gaziler, sürecin uzamasının mağduriyetlerini her geçen gün artırdığını ifade etti.

Türkiye’nin farklı illerinden terörle mücadele er gazilerinin Ankara Güvenpark’a gelmeye başladığı belirtilirken, gaziler dayanışmanın büyüdüğünü ve adalet taleplerinin güçlendiğini vurguladı.

Gaziler, taleplerinin bir ayrıcalık değil, vatan uğruna bedel ödeyenlerin emsal düzeyde özlük haklarına kavuşma mücadelesi olduğunu belirterek Türk milletine destek çağrısında bulundu.

Gaziler, “Vatan için bedel ödeyenlerin adalet bekleyişi daha fazla uzatılmamalıdır” mesajını verirken, haklı mücadelelerinin adalet yerini bulana kadar kararlılıkla sürdürüleceğini açıkladı.