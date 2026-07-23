Milletler Ligi'nde mücadele eden A Milli Kadın Voleybol Takımı, çeyrek final karşılaşmasında Kanada ile karşı karşıya geldi. İlk seti kaybeden Filenin Sultanları, mücadeleden 3-1 galip ayrılarak adını yarı finale yazdırdı.
East Asian Games Dome'da oynanan karşılaşmada milli takım, ilk seti 25-22 kaybetti. İkinci sette toparlanan Filenin Sultanları, seti 25-21 kazanarak skoru eşitledi. Üçüncü sette de aynı skorla üstünlük sağlayan Milliler, dördüncü seti 25-17 kazanarak karşılaşmayı 3-1 tamamladı.
Türkiye - Kanada: 3-1
- 1. Set: 22-25
- 2. Set: 25-21
- 3. Set: 25-21
- 4. Set: 25-17
Bu sonuçla Filenin Sultanları, Milletler Ligi'nde yarı finale yükselme başarısı gösterdi.
Muhabir: Haber Merkezi