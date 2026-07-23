Milletler Ligi'nde mücadele eden A Milli Kadın Voleybol Takımı, çeyrek final karşılaşmasında Kanada ile karşı karşıya geldi. İlk seti kaybeden Filenin Sultanları, mücadeleden 3-1 galip ayrılarak adını yarı finale yazdırdı.

East Asian Games Dome'da oynanan karşılaşmada milli takım, ilk seti 25-22 kaybetti. İkinci sette toparlanan Filenin Sultanları, seti 25-21 kazanarak skoru eşitledi. Üçüncü sette de aynı skorla üstünlük sağlayan Milliler, dördüncü seti 25-17 kazanarak karşılaşmayı 3-1 tamamladı.

Türkiye - Kanada: 3-1

Fenerbahçe'den Avrupa'ya galibiyetle başlangıç!
Fenerbahçe'den Avrupa'ya galibiyetle başlangıç!
İçeriği Görüntüle
  • 1. Set: 22-25
  • 2. Set: 25-21
  • 3. Set: 25-21
  • 4. Set: 25-17

Bu sonuçla Filenin Sultanları, Milletler Ligi'nde yarı finale yükselme başarısı gösterdi.

Muhabir: Haber Merkezi