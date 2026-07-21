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Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda Gornik Zabrze ile oynayacağı sezonun ilk resmi karşılaşması öncesinde ilk 11'i belli oldu. Sarı-lacivertliler, teknik direktörünün tercih ettiği kadroyla sahaya çıkacak.

Fenerbahçe'nin mücadeleye şu 11'le başlaması bekleniyor:

Mert Günok, Oosterwolde, Skriniar, Ake, Semedo, Bartuğ, Guendouzi, Fred, Kerem, İrfan Can ve Talisca.

Yeni transferler Nathan Ake, Nelson Semedo ve Matteo Guendouzi'nin ilk 11'de yer alması dikkat çekerken, sarı-lacivertliler taraftarı önünde avantajlı bir skor alarak rövanş öncesinde önemli bir adım atmayı hedefliyor.