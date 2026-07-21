Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, sanal medya paylaşımları nedeniyle Fatma Soydaş hakkında 'halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama' suçundan soruşturma başlattı. Soydaş hakkında gözaltı talimatı verilirken, hesaplarına erişim engeli getirildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Fatma Soydaş'ın 'ffatmaase_' isimli TikTok ve Instagram hesaplarından yaptığı paylaşımların, Türk Ceza Kanunu'nun 216'ncı maddesinin 3'üncü fıkrasında düzenlenen 'Halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama' suçunu oluşturduğu gerekçesiyle soruşturma başlatıldı. Yapılan araştırmada İstanbul'da bulunduğu tespit edilen Soydaş hakkında gözaltı talimatı verildi. Suç teşkil ettiği belirtilen paylaşımların yer aldığı sosyal medya hesaplarına da Ankara 5'inci Sulh Ceza Hakimliği'nin kararıyla erişim engeli getirildi. Soruşturmanın sürdüğü bildirildi.