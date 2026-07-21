Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası, Bursa'da faaliyet gösteren Özel Yolculuk Okulları Fetih Kampüsü hakkında dikkat çeken iddiaları kamuoyuyla paylaştı. Sendika, okulda görev yapan öğretmenlerin uzun süredir maaşlarını düzenli alamadığını, bazı çalışanların ise aylardır hiç ücret alamadığını öne sürdü.

Sendikanın açıklamasına göre maaş ödemelerinde yaşanan gecikmelerin ve eksik ödemelerin kronik hale geldiği belirtilirken, okul yönetiminin yaptığı ödeme vaatlerinin de yerine getirilmediği iddia edildi. Açıklamada, öğretmenlere sık sık "toparlamaya çalışıyoruz", "bir iki güne ödeyeceğiz" ve "haftaya yatıracağız" şeklinde sözler verildiği ancak bu taahhütlerin gerçekleşmediği ifade edildi.

Öte yandan yalnızca maaş ödemelerinin değil, çalışma ortamındaki baskı ve mobbing iddialarının da eğitim emekçilerini zor durumda bıraktığı öne sürüldü.

Paylaşımda, bir öğretmenin yaşadığı mağduriyete ilişkin Bursa Nilüfer İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne sunulan dilekçeye de yer verildi. Dilekçede, iki aydır maaş alamadığı ve ödeme talep ettiği için mobbinge maruz kaldığı iddia edildi.

Sendika, öğretmenlerin birikmiş alacaklarının eksiksiz ödenmesini, çalışanların özlük haklarının güvence altına alınmasını ve yetkili kurumların iddialarla ilgili gerekli incelemeleri başlatmasını istedi.