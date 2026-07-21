TBMM Başkanı Kurtulmuş, iktidarın "süreç" kapsamında hazırladığı çerçeve yasa çalışmalarını değerlendirmek amacıyla siyasi parti liderleriyle temaslarını sürdürüyor. Bu kapsamda Kurtulmuş, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, DEM Parti Eş Genel Başkanları ile Yeni Yol Partisi Grup Başkanı Mehmet Emin Ekmen'le ayrı ayrı bir araya geldi.

Günün son görüşmesi ise CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile gerçekleştirildi. Yaklaşık bir saat süren görüşmede, çerçeve yasa çalışmaları ve siyasi gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunulduğu öğrenildi.

KILIÇDAROĞLU SORU ALMADI

Kılıçdaroğlu, TBMM Başkanı Kurtulmuş'un makamına gelişinde 12 CHP milletvekili tarafından karşılandı. Milletvekilleriyle tek tek tokalaşan Kılıçdaroğlu, daha sonra görüşmenin yapılacağı makama geçti.

Yaklaşık bir saat süren görüşmenin ardından makamdan ayrılan Kılıçdaroğlu, Meclis koridorunda kendisini bekleyen gazetecileri selamladı. Ancak basın mensuplarının yönelttiği soruları yanıtsız bırakan Kılıçdaroğlu, herhangi bir açıklama yapmadan Meclis'ten ayrıldı.