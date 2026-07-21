TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan'ı Meclis'teki makamında ziyaret etti. Kurtulmuş'u koridorda karşılayan DEM Parti Grup Başkan Vekilleri Gülistan Kılıç Koçyiğit ile Sezai Temelli kapıya kadar eşlik ederken, Hatimoğulları ve Bakırhan Kurtulmuş'u kapıda karşıladı. Basına kapalı gerçekleşen görüşme yaklaşık 45 dakika sürdü. Görüşmenin ardından Hatimoğulları ve Bakırhan Kurtulmuş'u uğurladı. Görüşmeye ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.

Kaynak: DHA