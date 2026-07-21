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Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen O.G. çıkarıldığı mahkeme tarafından serbest bırakıldı. (DHA)

Olay, 17 Temmuz Cuma günü Yakuplu Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir binaya giren şüpheli dairelerin kapı zillerini sökerek çaldı ardından da apartmandan ayrıldı. Bina sakinlerinin şikayeti üzerine çalışma başlatan polis ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerini inceleyerek şüphelinin O.G. olduğunu belirledi. Şüpheli kimliğinin belirlenmesinin ardından Esenyurt'ta gözaltına alındı.

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