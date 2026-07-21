CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin grup toplantısında kürsüye “Dağ Başını Duman Almış” marşı eşliğinde geldi. Tüm salon, Özel ile birlikte marşı ayakta söyledi.

Özel, konuşmasında dikkat çeken mesajlar verdi: “Bugün bu kürsüden çok önemli beklentiler var. Ona dair konuşacağız. Seçildikleri günden beri, seçildiğimiz günün ertesi sabahı ayrılıkları bir tarafa bıraktığımız, kol kola girdiğimiz, o günden bugüne yüzünü birlikte millete dönen, partisine ve birbirine hiç sırtını dönmemiş, bu partinin her bir tanesi mücadelenin en derinlerinden gelen bu partinin kıymetli evlatları, 74 il başkanım burada, seçilmiş il başkanlarım burada, hoş geldiniz.

Bugün bu kürsüye her zamankinden farklı duygularla, belki de vakti gelmiş bir vedanın hüznünü taşıyarak çıktım. Hep beraber tarihi bir kavşaktayız. Bugün buradan tarihe not düşen samimi bir konuşma yapmaya karar verdim. Tarihi konuşmayı ilk seçim akşamında yapmak üzere tarihe emanet ediyorum. Her şey bittiğinde hep birlikte hatırlayacağız. Bugüne kadarki tutumlarımızdan, yaptıklarımızdan birileri ‘gelir geçer’, ‘unutulur’, ‘yapanın yanına kâr kalır’, ‘rüzgâr alır sel alır’ diye kimse düşünmesin. Zalimi zalim, mazlumu mazlum; dost olanı, dost olmayanı bugünlerdeki tutumlarını unutmayarak anacağız.”

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