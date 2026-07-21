Tüm Eğitim Çalışanları Sendikası (TEÇ-SEN) Genel Başkanı Ümit Demirel, gazetemiz SONSÖZ’e verdiği özel röportajda, 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu’nun yürürlüğe girdiği 2001 yılından bu yana kamu görevlileri sendikacılığında farklı dönemlerde baraj, yetki ve temsil sınırlamalarının gündeme geldiğini belirtti.

Sonsöz Gazetesi’nden Sümer Taşkıran’ın haberine göre; TEÇ-SEN’in kuruluşundan bu yana çalışanların sendika tercihinin herhangi bir baraja, siyasi yönlendirmeye ya da mali baskıya bağlanmasına karşı mücadele ettiğini ifade eden Demirel, sendika hakkının yalnızca örgütlenme değil, aynı zamanda istenilen sendikayı özgür iradeyle seçebilme hakkı olduğunu söyledi.

Yüzde 1 ve ardından getirilen yüzde 2 işkolu barajıyla birlikte toplu sözleşme ikramiyelerinin sendikaların üye sayılarına göre farklılaştırıldığını hatırlatan Demirel, bu uygulamanın kamu çalışanları üzerinde hem ekonomik hem de psikolojik baskı oluşturduğunu dile getirdi.

Demirel, bazı üyelerin yalnızca maddi kayıp yaşamamak adına sendika tercihini değiştirmeye zorlandığını belirterek, sahada “TEÇ-SEN’de kalırsanız ikramiye alamazsınız” şeklindeki söylemlerle karşılaştıklarını, bu nedenle baraj uygulamasının yalnızca mali bir düzenleme olmaktan çıkıp örgütlenmeyi engelleyen bir araca dönüştüğünü ifade etti.

“BARAJ SİSTEMİ SENDİKAL ÇOĞULCULUĞU ZEDELİYOR”

Sendikal barajların çalışanların özgür iradesini ekonomik baskı altına aldığını belirten Demirel, bir kamu çalışanının sendika tercihini mali kazanca göre değil, sendikanın mücadelesi, ilkeleri ve temsil gücüne göre yapması gerektiğini söyledi.

Baraj sisteminin büyük sendikaları daha da güçlendirirken bağımsız ve mücadeleci sendikaların örgütlenmesini zorlaştırdığını ifade eden Demirel, bunun yeni sendikaların gelişmesini engellediğini ve sendikal rekabeti ortadan kaldırdığını kaydetti.

Aynı kurumda aynı işi yapan kamu çalışanlarının yalnızca üye oldukları sendika nedeniyle farklı mali haklara sahip olmasının çalışma barışını da olumsuz etkilediğini belirten Demirel, devletin tüm sendikalara eşit mesafede durması gerektiğini vurguladı.

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