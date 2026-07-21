Gece saatlerinde CHP Ankara İl Başkanlığı’nda hareketli anlar yaşandı. Kemal Kılıçdaroğlu yönetiminin, yanlarında sivil polis ve bekçilerle birlikte parti binasına girdiği öğrenildi. Gelişmenin ardından CHP Grup Başkanvekili ve Özgür Özel yönetiminin önde gelen isimlerinden Murat Emir, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla duruma tepki gösterdi.

Emir, açıklamasında, “Hukuken butlan, siyaseten yok hükmünde olanlarca atanan isimler, yanlarına sivil polis ve bekçileri alarak, çilingir marifetiyle CHP Ankara İl Başkanlığımızın kapısını açtırıp içeri girmiştir” ifadelerini kullandı.

Murat Emir, söz konusu girişimin siyasi meşruiyet sağlamayacağını belirterek, “Siyasi meşruiyeti devletin kolluk kuvvetlerini bu işe alet ederek veya kapıları zorlayarak elde edemezsiniz. Bu tavır, en hafif tabirle siyasi bir acizliktir” dedi.