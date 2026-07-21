İş Sağlığı ve Güvenliği Dernekleri Federasyonu (İSAF) Genel Başkanı Mehmet Şeyhmus Ensari, Türkiye genelinde etkisini artıran aşırı sıcakların çalışma hayatında ciddi riskler oluşturduğunu belirterek, bazı işyerlerinde enerji tasarrufu amacıyla iklimlendirme sistemlerinin yetersiz kullanılmasına tepki gösterdi.

Sonsöz Gazetesi’nden Goncagül Konaş’ın haberine göre; çalışanların uygun sıcaklık koşullarında çalışma hakkının yasal bir zorunluluk olduğunu vurgulayan Ensari, yüksek sıcaklıkların iş kazaları ve sağlık sorunlarını artırdığına dikkat çekerek, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı başta olmak üzere ilgili kurumları denetimleri sıklaştırmaya davet etti.

“İŞYERLERİNDE TERMAL KONFOR LÜKS DEĞİLDİR”

Türkiye’nin son yılların en sıcak yazlarından birini yaşadığına dikkat çeken Ensari, özellikle marketler, alışveriş merkezleri, lojistik depoları, fabrikalar ve diğer kapalı çalışma alanlarında görev yapan çalışanların yüksek sıcaklık altında uzun saatler çalışmak zorunda kaldığını ifade etti.

Kendilerine ulaşan çok sayıda bildirime işaret eden Ensari, bazı işletmelerde elektrik tasarrufu amacıyla klimaların yeterli seviyede kullanılmadığı yönündeki iddiaların ilgili kamu kurumları tarafından titizlikle araştırılması gerektiğini vurguladı. İşyerlerinde uygun sıcaklık koşullarının sağlanmasının bir tercih değil, temel bir hak olduğunun altını çizen Ensari, “İşyerlerinde termal konfor lüks değildir. Çalışanın en temel hakkıdır. Hiçbir işveren, hiçbir yönetici ve hiçbir işletme; elektrik faturasını düşürmek adına çalışanını sıcak hava altında çalışmaya mahkûm edemez.” dedi.

“YÜKSEK SICAKLIK İŞ KAZALARINI ARTIRIYOR”

Aşırı sıcakların yalnızca çalışanların konforunu değil, doğrudan sağlık ve iş güvenliğini tehdit ettiğini belirten Ensari, sıcaklığın neden olduğu riskleri tek tek sıraladı.

Haberin daha geniş ve detaylı halini Sonsöz Gazetesi’nde okuyabilirsiniz.