Ankara’da yaz sıcakları etkisini sürdürürken, Başkentlilerin merak ettiği “Hava serinleyecek mi, yağmur yağacak mı?” sorusunun yanıtı belli oldu. Meteoroloji tahminlerine göre Ankara’da sıcak hava önümüzdeki günlerde de etkisini sürdürecek. Bugün 34 dereceye kadar çıkması beklenen hava sıcaklığının, çarşamba günü 33, perşembe günü ise 31 derece olması bekleniyor.

HAFTA SONU SERİNLEME BEKLENİYOR

Sıcaklıkların cuma gününden itibaren düşüşe geçmesi beklenirken, kent genelinde gök gürültülü sağanak yağış ihtimali de gündeme geldi. Cuma günü sıcaklığın 30 derece civarına gerilemesi bekleniyor.

Hafta sonuyla birlikte ise Ankara’da daha serin bir hava etkili olacak. Cumartesi günü gök gürültülü sağanak yağış beklenirken, hava sıcaklığının en yüksek 24 derece seviyelerinde kalacağı tahmin ediliyor.

Böylece Başkent’te hafta sonuna doğru sıcaklıkların yaklaşık 10 derece düşmesi ve yağışlı havanın etkili olması bekleniyor.