Ankara'nın Yenimahalle ilçesine bağlı Uğur Mumcu Mahallesi'nde bulunan 1649 Sokak yakınındaki otluk alanda öğle saatlerinde yangın çıktı. Saat 13.00 sıralarında yükselen dumanları gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Orman Genel Müdürlüğü ile Ankara Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yönlendirildi.
Kısa sürede büyüyen alevler çevredeki ağaçlık alana da sıçrarken, yangına karadan yürütülen söndürme çalışmalarının yanı sıra Orman Genel Müdürlüğü'ne ait yangın söndürme helikopteriyle havadan müdahale edildi. Yangının etkilediği alan havadan da görüntülendi.
Yangının nedeni araştırılıyor
Ekiplerin koordineli çalışmasıyla yangın yaklaşık bir saat içinde kontrol altına alınarak söndürüldü. Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.