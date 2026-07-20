Kartal'da kayıp olarak aranan Gülay Polat cinayete kurban gitti

Erdoğan, Trump ile Kol Kola!

Yeni Maaş Tabloları Netleşti: Memur ve Emekliye Yüzde 13,52 Zam!

Bakan Güler: Savunma sanayi ihracatı 10 milyar doları aştı

Bunlar da ilginizi çekebilir

Özdemir ve Eroğlu’ndan SONSÖZ’e ziyaret!

Ankara'yı adım adım keşfediyorlar: Başkentlilerin yeni rotası Ayaş oldu

Ekiplerin koordineli çalışmasıyla yangın yaklaşık bir saat içinde kontrol altına alınarak söndürüldü. Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Kısa sürede büyüyen alevler çevredeki ağaçlık alana da sıçrarken, yangına karadan yürütülen söndürme çalışmalarının yanı sıra Orman Genel Müdürlüğü'ne ait yangın söndürme helikopteriyle havadan müdahale edildi. Yangının etkilediği alan havadan da görüntülendi.

Ankara'nın Yenimahalle ilçesine bağlı Uğur Mumcu Mahallesi'nde bulunan 1649 Sokak yakınındaki otluk alanda öğle saatlerinde yangın çıktı. Saat 13.00 sıralarında yükselen dumanları gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Orman Genel Müdürlüğü ile Ankara Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yönlendirildi.

Copyright © 2025. Her hakkı saklıdır.

Bu bağlantı sizi https://sonsoz.com.tr dışındaki bir siteye yönlendiriyor.