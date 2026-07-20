Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde çıkan ot yangını, ekipleri alarma geçirdi. Uğur Mumcu Mahallesi 1649 Sokak'taki otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle başlayan yangın, kısa sürede geniş bir alana yayıldı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ekibi ve yangın söndürme helikopteri sevk edildi. Ekipler, alevleri kontrol altına alabilmek için havadan ve karadan yoğun çalışma yürütüyor.

Öte yandan, yangın bölgesine yakın bulunan akaryakıt istasyonuna alevlerin ulaşmaması için güvenlik önlemleri artırıldı. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemezken, söndürme çalışmaları devam ediyor.