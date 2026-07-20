Ankara Büyükşehir Belediyesi EGO Genel Müdürlüğü, Etimesgut ilçesinde Etiler Caddesi'nde yapılan çalışmaların ardından toplu ulaşım hatlarında yeni bir düzenlemeye gidildiğini duyurdu.
EGO'dan yapılan açıklamaya göre, Etiler Caddesi'nin "Etimesgut Askeri Hava Limanı PAT Sahaları Onarımı 2. Etap ve Devlet Konukevi Yapımı" çalışmaları kapsamında trafiğe kapatılmasının ardından bazı otobüs hatlarının güzergahlarında zorunlu değişiklikler yapılmıştı.
Yeni bağlantı yolunun hizmete açılmasıyla birlikte vatandaşlar ve Etiler Caddesi Muhtarlığı'ndan gelen talepler yeniden değerlendirildi. Yapılan incelemeler sonucunda kamu kaynaklarının verimli kullanılması da gözetilerek bazı hatların güzergahları yeniden düzenlendi.
9 hatta değişiklik yapıldı
22 Temmuz 2026 Çarşamba gününden itibaren geçerli olacak düzenleme kapsamında güzergahı değişen hatlar şöyle:
- 523 Sincan–Polatlı 2. Cad.–Sıhhiye
- 533 Elvankent–İstanbul Yolu–Sıhhiye
- 535 Etimesgut–Ulus
- 536 Etimesgut–Süvari Mah.–Sıhhiye
- 545 Eryaman–Güzelkent–Ümitköy Metro İstasyonu
- 561 Etimesgut–Elvankent–Sincan–Fatih–Eryaman
- 506-1 Sincan Ahi Mesud Bulvarı–Beşevler
- 506-2 Beşevler–Sincan Ahi Mesud Bulvarı
- 536-1 Etimesgut–Süvari Mah.–Sıhhiye
EGO, vatandaşların güncel güzergah bilgilerine kurumun resmi internet sitesi üzerinden ulaşabileceğini belirterek, yeni düzenlemenin 22 Temmuz'dan itibaren yürürlüğe gireceğini duyurdu.