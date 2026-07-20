Sanatçı Haluk Levent'in X (eski adıyla Twitter) hesabına erişim engeli getirildi.

Kullanıcılar, Haluk Levent'in hesabına erişmeye çalıştıklarında hesabın görüntülenemediğini fark ederken, erişim engelinin nedeni konusunda henüz resmi makamlardan ya da X platformundan bir açıklama yapılmadı.

Kararın teknik bir işlemden mi yoksa hukuki bir süreçten mi kaynaklandığına ilişkin de henüz netlik bulunmuyor. Konuyla ilgili resmi açıklama yapılması beklenirken, sosyal medya kullanıcıları erişim engelini gündeme taşıdı.