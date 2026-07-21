Kulübün resmi açıklamasında, bazı kişi ve çevrelerin doğruluğu bulunmayan haber ve paylaşımlarla kamuoyunu yanıltmaya çalıştığı vurgulandı. Galatasaray yönetimi, kulüp ve yöneticilerini hedef alan bu iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirtti.

Açıklamada, yalan bilgi üreten, yayan veya sosyal medya başta olmak üzere farklı platformlarda dolaşıma sokan kişi ve hesaplar hakkında gerekli hukuki ve cezai süreçlerin başlatılacağı bildirildi.

"Soruşturmada Gizlilik Kararı Nedeniyle Açıklama Yapılmadı"

Galatasaray, konu hakkında bugüne kadar kapsamlı bir açıklama yapılmamasının tek nedeninin soruşturma dosyasındaki gizlilik ve kısıtlılık kararı olduğunu belirtti.

Kulüp açıklamasında, hukuka ve yargı sürecine duyulan saygı gereği soruşturmanın selametini etkileyebilecek herhangi bir değerlendirmeden özellikle kaçınıldığı ifade edildi.

"Türk Yargısına Güvenimiz Tam"

Sarı-kırmızılı kulüp, Türk yargısına olan güvenini yineleyerek gerçeklerin yargılama sürecinde ortaya çıkacağını vurguladı.

Açıklamada, Galatasaray'ın kurumsal itibarına yönelik hiçbir saldırının cevapsız bırakılmayacağı ve tüm yasal hakların kararlılıkla kullanılacağı belirtildi.

"Amaç Galatasaray'ı Saha Dışında Yıpratmak"

Kulüp, sezon başlamadan önce ortaya atılan iddia ve suçlamaların tek amacının Galatasaray'ı saha dışındaki gündemlerle yıpratmak olduğunu savundu.

Açıklamada, son dört yılda sahada elde edilen başarılara dikkat çekilerek, bu üstünlüğü hazmedemeyen çevrelerin kulübe yönelik sistematik bir karalama çalışması yürüttüğü öne sürüldü.

"Galatasaray Bu Operasyonlara Boyun Eğmeyecek"

Galatasaray, tarihinin hiçbir döneminde benzer girişimlere teslim olmadığını belirterek bundan sonra da aynı kararlılıkla hareket edeceğini açıkladı.

Kulüp ayrıca, kendilerine yönelik iftira ve yalan haberlerin hukuk önünde hesap vereceğini vurgulayarak, hem saha içinde hem de saha dışında haklarını sonuna kadar savunmaya devam edeceklerini bildirdi.

Galatasaray'dan Kamuoyuna Mesaj

Resmi açıklamanın sonunda Galatasaray Spor Kulübü, kamuoyuna saygıyla duyuruda bulunarak, hukuki sürecin takipçisi olacaklarını ve kurumsal itibarlarını korumak adına tüm yasal adımları atacaklarını ifade etti.