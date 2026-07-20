2026 FIFA Dünya Kupası finalinde İspanya ile Arjantin karşı karşıya geldi. Büyük heyecana sahne olan mücadelede üstün bir performans sergileyen İspanya, rakibini uzatma dakikalarında 1-0 mağlup ederek Dünya Kupası'nın sahibi oldu.

İspanya'ya şampiyonluğu getiren golü 106. dakikada Ferran Torres kaydetti. Bu golle Arjantin karşısında üstünlüğü yakalayan İspanya, karşılaşmanın kalan bölümünde skoru koruyarak kupaya uzandı.

İspanya, bu sonuçla 2026 Dünya Kupası'nı şampiyon olarak tamamladı.