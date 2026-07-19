Kulüpten yapılan açıklamaya göre, saat 18.00'de başlayan antrenmanın ilk bölümünde futbolcular ısınma çalışmaları gerçekleştirdi. Daha sonra geçiş oyunu üzerine çalışan bordo-mavililer, günü taktiksel organizasyonlarla tamamladı.

Trabzonspor teknik heyeti, yeni sezon öncesinde takımın fiziksel ve taktiksel hazırlıklarını yoğun tempoda sürdürürken, oyuncuların antrenmanlardaki performansı da yakından takip ediliyor.

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Akşam antrenmanımız tamamlandı. Takımımız, yeni sezon hazırlıklarını bugün saat 18.00'de yaptığı antrenmanla sürdürdü. Teknik Direktörümüz Fatih Tekke yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanın ilk bölümünde ısınma çalışması gerçekleştirildi. Geçiş oyunu ile devam eden antrenman, taktiksel çalışma ile sona erdi. Takımımız, yeni sezon hazırlıklarına yarın yapacağı çift antrenmanla devam edecek."

Trabzonspor, 2026-2027 sezonu öncesindeki hazırlık programına yarın gerçekleştireceği çift antrenmanla devam edecek.