Milli Savunma Bakanlığı'nın sanal medya hesabından yapılan paylaşımda, 'Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Mutlu Barış Harekatı'nın 52'nci yıl dönümü törenlerine katılmak üzere beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel ve Bakan Yardımcısı Salih Ayhan ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne gitti' ifadelerine yer verildi.

BAKAN GÜLER, KKTC CUMHURBAŞKANI ERHÜRMAN İLE BİR ARAYA GELDİ

Milli Savunma Bakanlığı'nın sanal medya hesabından yapılan bir diğer paylaşımda ise Bakan Güler'in, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ile görüştüğü bildirildi. Paylaşımda, 'Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Mutlu Barış Harekatı'nın 52'nci yıl dönümü törenlerine katılmak üzere gittiği Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Cumhurbaşkanı Sayın Tufan Erhürman'ı ziyaret etti. Ziyarette Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Kuvvet Komutanları ve Bakan Yardımcısı Salih Ayhan da yer aldı' açıklaması yapıldı.