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Macaristan Başbakanı Peter Magyar, Parlamento Başkanı Agnes Forsthoffer'ın pazartesi gününden itibaren geçici olarak cumhurbaşkanlığı görevini üstleneceğini belirtti. Düzenlemeye göre parlamentonun 30 gün içinde yeni cumhurbaşkanını seçmesi bekleniyor.

Macaristan Cumhurbaşkanı Tamas Sulyok, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, görev süresini sona erdiren anayasa değişikliğini imzaladığını duyurdu. Sulyok açıklamasında, parlamentoda kabul edilen düzenlemeyi onaylamaktan başka seçeneği olmadığını bildirdi.

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