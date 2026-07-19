Avrupa Birliği (AB), moda sektöründe israfı azaltmayı hedefleyen yeni uygulamayı hayata geçirdi. Bugünden itibaren büyük ölçekli şirketler, satılamayan kıyafet, ayakkabı ve giyim aksesuarlarını yakarak ya da çöpe göndererek imha edemeyecek.

Yeni düzenleme kapsamında firmaların kullanılabilir durumdaki ürünleri öncelikli olarak indirimli satışa sunması, ikinci el veya alternatif pazarlarda değerlendirmesi, onarması, yeniden kullanıma hazırlaması, geri dönüştürmesi ya da yardım kuruluşlarına bağışlaması gerekecek.

Düzenleme, AB'nin Sürdürülebilir Ürünler için Ekolojik Tasarım Tüzüğü (ESPR) kapsamında yürürlüğe girerken, tekstil üretiminde kullanılan su, enerji ve ham madde gibi kaynakların boşa harcanmasının önüne geçilmesi hedefleniyor. Avrupa Komisyonu, kullanılmadan imha edilen ürünlerin hem ekonomik kayba hem de gereksiz sera gazı emisyonlarına yol açtığına dikkat çekiyor.

Kurallar ilk aşamada büyük şirketleri kapsarken, orta ölçekli işletmeler için de 2030 yılından itibaren zorunlu hale gelecek. Küçük ve mikro işletmeler ise uygulamadan muaf tutulacak. Şirketlerin kurallara uyumu ulusal otoriteler tarafından denetlenecek, ihlal durumunda ise yaptırım uygulanabilecek.