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Olay, akşam saatlerinde Kale Mahallesi Mürsel 1'inci Sokak'ta meydana geldi. Akraba oldukları öğrenilen E.T. ile H.T. arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşen olayda H.T., yanında bulunan bıçakla E.T.'yi karın bölgesinden yaraladı. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı E.T., sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri, olayın ardından kaçan şüpheli H.T.'nin yakalanması için çalışma başlattı.

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