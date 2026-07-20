Erzincan'ın önemli doğal zenginliklerinden biri olan Ekşisu Mesire Alanı, sahip olduğu doğal mineralli sularıyla hem bölge halkının hem de kente gelen ziyaretçilerin uğrak noktaları arasında yer alıyor.

Sonsöz Gazetesi’nden Goncagül Konaş’ın haberine göre; Bölgenin rehberlerinden Mahmut Alkan, Ekşisu'nun yalnızca doğal maden suyuyla değil, aynı alandan birbirine karışmadan çıkan beş farklı su kaynağıyla da dikkat çektiğini söyledi.

“MAGNEZYUM BAKIMINDAN OLDUKÇA ZENGİN”

Erzincan'ın simgelerinden biri haline gelen Ekşisu hakkında bilgi veren Mahmut Alkan, sözlerine dikkat çeken bir ifadeyle başladı. Alkan, "Erzincan'da biz maden suyuna para vermeyiz. Neden acaba? Ekşisu'dayız. Bu maden suyu dediğimiz nokta, arkamızda bulunan sulardan kaynaklı tamamen doğadan akan, doğanın bize vermiş olduğu bir nimet." dedi.

Doğal mineralli suyun sağlık açısından önemli özelliklere sahip olduğunu belirten Alkan, "Bu akan suyun içinde magnezyumu bol bir su var. İnsan vücudunu rahatlatır ve dinlendirir. Çok faydalı bir su. Günün yorgunluğunu atmak isteyenler gelip bu sudan içtiğinde içerisindeki mineraller sayesinde kendini daha iyi hissediyor." ifadelerini kullandı.

AYNI BÖLGEDE BEŞ FARKLI DOĞAL SU KAYNAĞI

Ekşisu Mesire Alanı'nın en dikkat çekici özelliğinin aynı arazi içerisinde birbirine karışmadan çıkan farklı özelliklerdeki su kaynakları olduğunu söyleyen Alkan, bölgenin ender rastlanan bir doğa zenginliğine sahip olduğunu vurguladı. Alkan, "Bulunduğumuz bölge yaklaşık 5 bin dönümlük bir arazi ve bu arazinin içinde yaklaşık beş çeşit su çıkıyor. Ender bir nokta. Beş çeşit suyun hiçbirbiriyle karışmadan çıktığı bir yer. Bunlardan biri de doğal mineralli maden suyu. Yani sade maden suyuna biz Erzincan'da para vermiyoruz." diye konuştu.

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