Olay, akşam saatlerinde Adana'nın Yüreğir ilçesine bağlı Levent Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, seferini yapan Adana Büyükşehir Belediyesi'ne ait yolcu otobüsünün şoförü ile güzergâh üzerindeki bir grup arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Kısa sürede büyüyen tartışmada yaklaşık 10 kişilik grup, otobüs şoförüne tekme ve yumruklarla saldırdı.

Vatandaşlar Müdahale Etti

Çevrede bulunan vatandaşların araya girmesiyle saldırganlar olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İlk müdahalesi olay yerinde yapılan otobüs şoförü, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Şoförün sağlık durumuna ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.

Saldırı Anı Cep Telefonu Kamerasına Yansıdı

Yaşanan saldırı, çevrede bulunan vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde kalabalık grubun otobüs şoförüne saldırdığı ve çevredeki vatandaşların müdahale etmeye çalıştığı anlar yer aldı.

Polis Soruşturma Başlattı

Olayın ardından kaçan saldırganların kimliklerinin belirlenmesi ve yakalanması için polis ekipleri geniş çaplı çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.