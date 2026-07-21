Akkuş ilçesine bağlı Çayıralan Mahallesi'nde yapımı devam eden evinde çalışan Salih Açıkgöz, kartonpiyer uygulaması sırasında kuş yuvasını fark etti. Bunun üzerine yuvanın bulunduğu bölümü kapattırmayan Açıkgöz, kuşun rahatça girip çıkabilmesi için pencerenin de takılmasını erteledi.

Yuvaya hiçbir şekilde müdahale etmeyen Açıkgöz, kuş yavrularının güvenli bir şekilde büyüyüp uçmasını bekleyecek.

"Doğasını Bozmadım"

Doğaya saygının önemine dikkat çeken Salih Açıkgöz, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Kuşun doğasını bozmadım. Yavrularını uçurana kadar burası böyle kalacak. Onlar uçtuktan sonra evimin tadilatını tamamlayacağım."

Açıkgöz'ün bu yaklaşımı, hem doğal yaşamın korunmasına verilen önemi gösterdi hem de çevresindekilere örnek oldu.

Mahalle Sakinlerinden Tam Destek

Salih Açıkgöz'ün kuş yuvasını korumak amacıyla tadilatı ertelemesi, Çayıralan Mahallesi sakinleri tarafından da takdirle karşılandı. Mahalle halkı, doğaya zarar vermemek adına gösterilen bu duyarlılığın örnek teşkil ettiğini ifade etti.

Evdeki tadilat çalışmalarının ise kuş yavrularının yuvadan ayrılmasının ardından yeniden başlayacağı öğrenildi.