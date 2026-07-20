Türk çok sesli müziğinin önde gelen temsilcilerinden Ankara Çoksesli Korosu, Karadeniz’in incisi Burgas’ta düzenlenen prestijli festivale damga vurdu.

Sonsöz Gazetesi’nden Sümer Taşkıran’ın haberine göre; Türk ve evrensel repertuvarın seçkin eserlerini seslendiren koro, hem sanatsal performansıyla hem de kurduğu kültürel köprülerle dikkat çekti.

FESTİVALDE TÜRK KORO SANATININ GÜÇLÜ TEMSİLİ

Farklı ülkelerden koroların katılımıyla gerçekleşen Let It Summer Uluslararası Koro Festivali, bu yıl da koro müziği severleri bir araya getirdi. Ankara Çoksesli Korosu, festival boyunca verdiği konserlerde Türk bestecilerin eserlerini ve dünya koro literatürünün başyapıtlarını yüksek bir yorum kalitesiyle seslendirdi. Dinleyicilerden yoğun alkış alan topluluk, Türkiye’nin çok sesli müzik alanındaki birikimini uluslararası arenada bir kez daha gözler önüne serdi.

Koro’nun sahne disiplini, uyumlu ses tonu ve duygusal derinliği, festivalin en çok beğenilen performansları arasında yer almasını sağladı. Özellikle Türk eserlerinin yorumlandığı bölümlerde salonda oluşan coşku, kültürel bağların gücünü bir kez daha ortaya koydu.

KÜLTÜREL PAYLAŞIM VE GELECEĞE KÖPRÜLER

Festival sadece konserlerden ibaret değildi. Ankara Çoksesli Korosu üyeleri, etkinlik boyunca farklı ülkelerden gelen sanatçılarla birebir görüşmeler gerçekleştirdi. Kültürel paylaşım ve deneyim alışverişi sayesinde gelecekte ortak konserler, atölyeler ve uluslararası iş birlikleri için önemli adımlar atıldı.

Koro’nun repertuvarındaki Türkçe eserleri diğer ülkelerin korolarıyla paylaşması da dikkat çekiciydi. Bu paylaşım, Türk koro müziğinin uluslararası platformlarda daha geniş kitlelere ulaşması açısından önemli bir katkı sağladı.

SANATIN EVRENSEL DİLİYLE KÜLTÜREL DİPLOMASİ

Ankara Çoksesli Korosu, kurulduğu günden bu yana Türkiye’nin kültürel zenginliğini sanat aracılığıyla dünyaya tanıtmayı misyon edinmiş bir topluluk. Burgas Festivali’ndeki performansları, sanatın sınırları aşan evrensel dili sayesinde farklı kültürler arasında dostluk köprüleri kurulmasına da vesile oldu.

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