NATO Ankara Zirvesi için Türkiye'ye resmi ziyaret gerçekleştiren ABD Başkanı Trump Ankara’da büyük bir törenle karşılandı. Uçağın kapısında Trump’ı karşılayan Cumhurbaşkanı Erdoğan arasında çok sıcak bir karşılanma yaşandı.

Trump uçağın merdivenlerinden indikten sonra kendisini karşılayan Erdoğan’a iki elleriyle omuzlarına vurarak selamladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump’ın koluna girerek tören kıtasını selamladı.

ERDOĞAN ALKIŞLADI

ABD Başkanı Trump, Muhafız Alayı Tören Kıtası'nı Türkçe "Merhaba asker" diyerek selamladı. Bu arda Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ABD Başkanı Trump’ı alkışladığı görüldü. Daha sonra Şeref Salonu'na geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Trump, hatıra fotoğrafı çektirdi.

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