TÜMOSAN Konyaspor, 2026-2027 sezonu hazırlıklarına Konya’daki tesislerinde devam ediyor.

Teknik Direktör İlhan Palut, antrenman öncesinde düzenlenen basın toplantısında takımın son durumu ve transfer çalışmaları hakkında açıklamalarda bulundu.

Palut, yaklaşık bir haftadır yoğun bir hazırlık süreci geçirdiklerini belirterek, 11-30 Temmuz tarihleri arasında Slovenya’da kamp yapacaklarını söyledi.

Konyaspor'un transfer hedefleri belli oldu

Kadronun güçlendirilmesi için çalışmaların sürdüğünü ifade eden Palut, 5 ana transfer hedeflerinin bulunduğunu açıkladı.

Palut, "Bugün itibariyle 5 ana transfer yapmak istiyoruz. Bir stoper, bir orta saha, bir sol bek ve 2 de kanat oyuncusunu kadromuza katmak istiyoruz. Bunların hepsi yabancı olabilir. Yerli olursa da bizi kontenjandan rahatlatır" dedi.

Yeni yabancı oyuncu kuralına da değinen Palut, sezon içinde kullanılabilecek kontenjana uygun 4 oyuncunun da kadroya dahil edilebileceğini belirtti.

Takımdan ayrılan oyuncular

Konyaspor'da bazı oyuncularla yolların ayrıldığını aktaran Palut, sözleşmeleri sona eren futbolcular ve kiralık olarak forma giyen oyuncular hakkında bilgi verdi.

Palut, "Marco'nun, Bazoer'un sözleşmeleri bitti. Berkan ile 6 aylık bir anlaşmaydı. Adama, Nagalo ve Kazım da kiralık oyuncular olarak bugün aramızda değiller. Yasir uzun yıllardır buradaydı, aramızdan ayrıldı" ifadelerini kullandı.

Svendsen ve Jin-ho Jo’nun da kulüp arayışında olduğunu belirten Palut, oyuncuların bazı görüşmeler yaptığını söyledi.

"Taraftara heyecan veren bir takım oluşturmak istiyoruz"

Yeni sezon planlaması kapsamında yönetimle iki kez toplantı yaptıklarını belirten Palut, hedeflerinin güçlü bir kadro oluşturmak olduğunu ifade etti.

Palut, "İyi bir takım oluşturalım, taraftarımıza heyecan veren, meydan okuyan bir Konyaspor oluşturalım noktasında birleştik. Önceliğimiz bir takım kurup önümüzü görmek" dedi.

Palut'tan A Milli Takım değerlendirmesi

İlhan Palut, A Milli Futbol Takımı’nın Dünya Kupası performansına ilişkin de değerlendirmelerde bulundu.

Milli takımın daha iyi bir sonuç alabileceğini belirten Palut, "Evet, başarısız olduk. Daha iyisini yapabilirdik. Umarım ilerleyen turnuvalarda daha iyi sonuçlar alabilecek güce ve kaliteye sahibiz" diye konuştu.

Palut, turnuvada Fransa’yı futbol kalitesi açısından favori gördüğünü, İngiltere’nin ise yüksek motivasyonu ve isteğiyle dikkat çektiğini söyledi.