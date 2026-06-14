Eskişehir’de yaşayan Fadime Borozan’ın gebelik kontrolleri sırasında, plasentanın rahim duvarını aşarak çevre dokulara ilerlediği ve ciddi risk oluşturabilecek düzeyde yapışıklık geliştiği tespit edildi. Bunun üzerine Borozan, ileri düzey takip ve tedavi için Konya’daki Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne yönlendirildi.

Kadın Hastalıkları ve Doğum Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ali Acar ve ekibi tarafından yapılan değerlendirmeler sonucunda doğumun planlı bir operasyonla gerçekleştirilmesine karar verildi.

Anne ve Bebeğin Sağlığı Öncelikli Tutuldu

Gebeliğin uygun haftaya ulaşmasının ardından gerçekleştirilen ameliyatta, hem annenin yaşamını korumaya hem de bebeğin sağlıklı şekilde dünyaya gelmesini sağlamaya yönelik özel bir yöntem uygulandı.

Yoğun damarlanmanın bulunduğu riskli bölgelerde kanama kontrolü sağlanırken, operasyon başarıyla tamamlandı. Dünyaya gelen erkek bebeğe “Barlas” adı verildi. Tedavi süreçlerinin ardından anne ve bebeğin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtilerek taburcu edildikleri açıklandı.

“Bu Tür Vakalar Son Derece Riskli”

Operasyon süreci hakkında bilgi veren Prof. Dr. Ali Acar, plasenta akreata spektrumunun anne adayları açısından ciddi riskler taşıdığına dikkat çekti. Plasentanın rahim dışına ilerleyerek çevre organlara yapışabildiğini belirten Acar, bu durumun dünyada anne ölümlerinin önemli nedenlerinden biri olarak kabul edildiğini ifade etti.

Uzun yıllardır bu tür vakalara müdahale ettiklerini belirten Acar, uyguladıkları yöntemlerle birçok hastada rahmin korunabildiğini ve anne ile bebeğin sağlığının güvence altına alınabildiğini söyledi.

Sezaryen Oranlarındaki Artışa Dikkat Çekti

Hastanın oldukça ileri düzey bir vaka olduğunu belirten Acar, plasentanın idrar torbası, bağırsaklar ve büyük damarlar gibi kritik bölgelere kadar ilerlediğini kaydetti.

Son yıllarda plasenta akreata vakalarının dünya genelinde artış gösterdiğini ifade eden Acar, bunun en önemli nedenlerinden birinin sezaryen doğum oranlarındaki yükseliş olduğunu vurguladı. Normal doğumun uygun olduğu durumlarda tercih edilmesinin bu tür risklerin azaltılmasına katkı sağlayabileceğini belirtti.

“Her Geçen Gün Daha İyi Hissediyorum”

İkinci çocuğunu dünyaya getiren Fadime Borozan ise gebelik sürecinde karşılaştığı riskli durum nedeniyle zor günler geçirdiğini söyledi. Sağlık çalışanı olması nedeniyle yaşadığı sürecin ciddiyetinin farkında olduğunu belirten Borozan, operasyonun ardından sağlık durumunun her geçen gün daha iyiye gittiğini ifade etti.

İlk günlerde ağrılarının yoğun olduğunu dile getiren Borozan, artık yürüyebildiğini ve normal beslenmeye başladığını belirterek kendisini tedavi eden sağlık ekibine teşekkür etti.