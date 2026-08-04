Ortadoğu'da barış ve ateşkes çabaları sürerken Türkiye, Katar ve Mısır'dan çok kritik bir ortak hamle geldi. Üç ülke tarafından yayımlanan ortak bildiride, Gazze Şeridi'nde özellikle hastaneleri ve tıbbi altyapıyı hedef alan saldırılarda kadın ve çocuklar dahil çok sayıda sivilin yaşamını yitirdiği vurgulanarak, İsrail'in uluslararası hukuku açıkça ihlal ettiği belirtildi.

"Ateşkes Süreci Baltalanıyor"

Arabulucu ülkeler, Hamas ve Filistinli grupların silahların sınırlandırılması hükmünü de içeren ikinci aşama yol haritasını kabul ettiklerini duyurmalarına rağmen İsrail saldırılarının devam etmesine tepki gösterdi. Bu durumun ateşkes anlaşmasını doğrudan ihlal ettiği ve süreci baltaladığı ifade edildi.

Uluslararası Topluma Baskı Çağrısı

Açıklamada; sivillerin, sağlık tesislerinin ve insani yardım personelinin korunması ile yardım malzemelerinin bölgeye kesintisiz ulaştırılması gerekliliği bir kez daha hatırlatıldı. ABD Başkanı Donald Trump'ın "tarihi anlaşma" olarak nitelendirdiği ikinci aşama yol haritasına dikkat çekilerek, uluslararası toplum İsrail'e sorumluluklarını yerine getirmesi için baskı yapmaya davet edildi.