Ağır ticari araç sektörünün öncü markalarından Mercedes-Benz Türk’te üst düzey bir yönetim değişimi yaşandı. Daimler Truck bünyesinde farklı ülkelerde kıdemli liderlik görevleri üstlenen ve son olarak Birleşik Krallık Ülke Başkanı olarak çalışan Heiko Selzam, 1 Ağustos 2026 itibarıyla Mercedes-Benz Türk İcra Kurulu Başkanı ve CEO’su olarak yeni görevine resmi olarak başladı.

"Sürdürülebilir Büyüme Odağımızı İleri Taşıyacağız"

Yeni göreviyle ilgili değerlendirmelerde bulunan Heiko Selzam, Mercedes-Benz Türk’ün yalnızca Türkiye’de değil, global Daimler Truck organizasyonunda da stratejik bir merkez olduğuna dikkat çekti. Selzam, 9.000’i aşkın çalışan ve bayi ağıyla birlikte pazardaki lider konumu pekiştirmeyi ve sürdürülebilir büyümeyi devam ettirmeyi hedeflediklerini belirtti.

İcra Kurulu Yapısında Yeni Dönem

Organizasyonel dönüşüm kapsamında şirketin İcra Kurulu da yeniden yapılandırıldı:

Gamze Gökçen Pilevne: Kurumsal Strateji, Hukuk, Uygunluk ve Dış İlişkilerden Sorumlu İcra Kurulu Üyesi oldu.

Betül Çorbacıoğlu: İnsan Kaynaklarından Sorumlu İcra Kurulu Üyesi olarak atandı.

Yapılan bu yeni atamalarla birlikte Mercedes-Benz Türk İcra Kurulu, şirketin dönüşüm hedeflerine yön verecek 6 üyelik yapısıyla faaliyetlerine devam edecek.