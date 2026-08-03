Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Etimesgut Belediyesi’ne yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu, İçişleri Bakanlığı kararıyla geçici tedbir olarak görevinden uzaklaştırıldı.
Geçici Tedbir Kararı Uygulandı
İçişleri Bakanlığından yapılan resmî açıklamada, Beşikçioğlu hakkındaki tutuklama kararına işaret edilerek Anayasanın 127. maddesi ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 47. maddesi uyarınca geçici bir tedbir olarak görevden uzaklaştırma işleminin gerçekleştirildiği bildirildi.
ANKARA İLİ ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANI ERDAL BEŞİKCİOĞLU’NUN İÇİŞLERİ BAKANLIĞINCA GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILMASINA DAİR BASIN AÇIKLAMASI— T.C. İçişleri Bakanlığı (@TC_icisleri) August 3, 2026
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