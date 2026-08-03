Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Etimesgut Belediyesi’ne yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu, İçişleri Bakanlığı kararıyla geçici tedbir olarak görevinden uzaklaştırıldı.

Geçici Tedbir Kararı Uygulandı

İçişleri Bakanlığından yapılan resmî açıklamada, Beşikçioğlu hakkındaki tutuklama kararına işaret edilerek Anayasanın 127. maddesi ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 47. maddesi uyarınca geçici bir tedbir olarak görevden uzaklaştırma işleminin gerçekleştirildiği bildirildi.

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Muhabir: Haber Merkezi