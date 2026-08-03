Kadın Dizi Setinden Adliye Koridorlarına: İzinsiz Reklam ve Usulsüzlük İddiaları

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Soruşturmanın, programdaki ifadeler ve ilgili içeriklerin incelenmesi kapsamında yürütüldüğü öğrenildi. Sürece ilişkin gelişmelerin önümüzdeki günlerde netleşmesi bekleniyor.

Başsavcılık tarafından Gerede hakkında Türk Ceza Kanunu’nun 226. maddesi kapsamında “müstehcenlik” suçundan re’sen soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Fotoğraf sanatçısı Bennu Gerede’nin katıldığı YouTube programında yaptığı açıklamalar gündem oldu. Gerede’nin program sırasında boynunda taşıdığı aksesuarı “portatif vibratör” olarak tanımlaması üzerine Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti.

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