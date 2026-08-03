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Özel'in paylaşımı kısa sürede partililer ve siyasi çevrelerde gündem olurken, toplantıda yapılacak açıklamalar yakından takip edilecek.

Partinin ilk grup toplantısında Özgür Özel'in, kuruluş süreci, Meclis çalışmaları ve önümüzdeki döneme ilişkin siyasi mesajlar vermesi bekleniyor.

Özel'in duyurusu, YENİ Parti'nin Meclis çalışmalarındaki yeni döneminin başlangıcı olarak değerlendirildi. 90 milletvekilinin katılımıyla kurulduğu belirtilen parti, ilk grup toplantısıyla birlikte TBMM'deki siyasi faaliyetlerine resmen başlamış olacak.

Özgür Özel, yaptığı paylaşımda, "Yarın saat 11.30’da YENİ Partimizin ilk TBMM grup toplantısında buluşuyoruz" ifadelerini kullandı.

YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki (TBMM) ilk grup toplantısının yarın gerçekleştirileceğini açıkladı. Özel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda partililere çağrıda bulundu.

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