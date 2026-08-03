Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) bünyesindeki Milli Eğitim Akademisi'ne yapılacak alımlar öncesinde, atama bekleyen binlerce öğretmenin heyecanlı bekleyişi sürüyor. ÖSYM kılavuzuna göre 26 Ağustos'ta açıklanacak olan Akademi Giriş Sınavı (AGS) sonuçları öncesinde, hem kulislerde konuşulan kontenjan rakamları hem de öğretmen adaylarının talepleri eğitim gündeminin üst sıralarında yer alıyor.

Kulis Rakamları Beklentinin Gerisinde Kaldı

Eğitim kulislerinde yapılan tahminlere göre, 2026 AGS puanıyla Akademi'ye kabul edilecek öğretmen sayısının 10 bin ila 15 bin arasında kalacağı öngörülüyor. Sınıf Öğretmenliği ve Özel Eğitim Öğretmenliği gibi branşların öne çıktığı tahmin edilen bu dağılım, uzun süredir atama müjdesi bekleyen öğretmenler tarafından yetersiz bulunuyor. Adaylar, telaffuz edilen bu sayıların sahadaki öğretmen ihtiyacını karşılamaktan uzak olduğunu vurguluyor.

Atama Bekleyen Öğretmenlerden 50 Bin Kontenjan Çağrısı

Seslerini duyurmak adına sosyal medyada "#AGS50binkontenjan" etiketiyle geniş kapsamlı bir dayanışma başlatan öğretmen adayları, ilan edilecek kontenjanın artırılmasını talep ediyor. Zorlu bir sınav ve hazırlık sürecini geride bıraktıklarını belirten atama bekleyen öğretmenler, Milli Eğitim Bakanlığına çağrıda bulunarak mağduriyetlerin önüne geçilmesi adına kontenjanın en az 50 bin olarak belirlenmesini istiyor.

Kritik Tarih 26 Ağustos

ÖSYM takvimi uyarınca 26 Ağustos'ta açıklanacak sınav sonuçlarının ardından gözler tamamen Bakanlığa çevrilecek. Atama bekleyen binlerce öğretmen, ilan edilecek branş bazlı kontenjan dağılımı ve nihai alım sayısı ile gelecek planlarına yön vermeyi bekliyor.