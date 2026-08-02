Yalova'nın Çınarcık ilçesinde geçen yıl evinin penceresinden düşerek hayatını kaybeden sanatçı Gül Tut'un ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma tamamlandı. Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, tutuklu kızı Tuğyan Ülkem Gülter hakkında "tasarlayarak üst soya karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi.

İddianamede; olay anına ilişkin ses kayıtları, tanık ifadeleri, dijital mesajlaşmalar, bilirkişi incelemeleri ve Adli Tıp raporlarına yer verildi.

Gül Tut yaklaşık 18 metreden düşerek yaşamını yitirdi

İddianameye göre olay, 26 Eylül 2025 gecesi Çınarcık'taki evde meydana geldi. Savcılık, Gül Tut'un kızına ait odanın penceresinden yaklaşık 18,17 metre yükseklikten beton zemine düştüğünü belirtti.

Adli Tıp Kurumu raporunda, sanatçının çoklu travmaya bağlı iç kanama nedeniyle hayatını kaybettiği kaydedildi.

Toksikoloji incelemesinde Gül Tut'un kanında 3,53 promil alkol bulunduğu, kullandığı ilaçların toksik seviyede olmadığı ve zehirlenmeye ilişkin herhangi bir bulguya rastlanmadığı ifade edildi.

İddianamede olay gecesine ilişkin dikkat çeken ayrıntılar

Savcılık, olay gecesi Tuğyan Ülkem Gülter'in arkadaşı Sultan Nur Ulu'dan annesinin sevdiği "Malkata" isimli roman havasını açmasını istediğini belirtti.

İddianamede, müziğin Gül Tut'u odaya çekmek amacıyla açıldığı ve bunun planlanan eylemin bir parçası olduğu ileri sürüldü.

İstanbul Teknik Üniversitesi tarafından hazırlanan ses inceleme raporuna da yer verilen iddianamede, düşme öncesinde genç bir kadın sesinin "Hadi görüşüürüüüz" dediğinin değerlendirildiği belirtildi.

Savcılık, bu ifadenin ardından Gül Tut'un pencereden atıldığı kanaatine vardığını kaydetti.

Tanık ifadeleri ve mesaj kayıtları dosyaya girdi

Olay sırasında odada bulunan tanık Sultan Nur Ulu'nun ilk ifadesini daha sonra değiştirdiği belirtilen iddianamede, tanığın son ifadesinde olayın gerçekleşme şekline ilişkin farklı anlatımlarda bulunduğu aktarıldı.

Savcılık ayrıca, şüphelinin olaydan önce annesiyle ilgili tehdit içerdiği öne sürülen mesajlaşmalara ve bazı tanıkların beyanlarına da iddianamede yer verdi.

Dosyada, olay öncesinde ve sonrasında dijital mesajlar, internet aramaları ile bazı telefon görüşmelerinin de delil olarak değerlendirildiği belirtildi.

Kaza ve intihar ihtimali de değerlendirildi

Soruşturma kapsamında kaza ve intihar ihtimallerinin de incelendiği belirtilen iddianamede, olay yeri incelemeleri, bilirkişi raporları ve tanık beyanlarının birlikte değerlendirildiği ifade edildi.

Adli Tıp Kurumu'nun, yüksekten düşmenin tek başına tıbbi verilerle intihar, kaza veya başka bir kişinin etkisi sonucu gerçekleştiğinin belirlenemeyeceğini, bunun adli soruşturmayla ortaya konulabileceğini bildirdiği kaydedildi.

Savcılık ağırlaştırılmış müebbet talep etti

Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı; tanık anlatımları, dijital deliller, ses kayıtları, bilirkişi raporları ve olay sonrası davranışları birlikte değerlendirerek Tuğyan Ülkem Gülter hakkında "tasarlayarak üst soya karşı kasten öldürme"suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep etti.

Öte yandan iddianamede yer alan değerlendirmeler savcılığın suçlamalarını içeriyor. Dosyaya ilişkin nihai karar, yapılacak yargılama sonucunda mahkeme tarafından verilecek.