Ankara Valisi Yakup Canbolat, Ankara’daki görevine başlamasının ardından gerçekleştirdiği ilk ilçe ziyaretini Kızılcahamam’a gerçekleştirdi. Ziyaret kapsamında ilçede yürütülen çalışmalar, kamu hizmetleri ve planlanan projeler ele alındı.

Vali Canbolat, Kızılcahamam Kaymakamlığı’nda Kaymakam Faruk Erdem ve Belediye Başkanı Süleyman Acar tarafından karşılandı. Buradaki görüşmede Kızılcahamam’ın genel durumu değerlendirilirken, ilçede sürdürülen kamu hizmetleri ve çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

ESNAF VE VATANDAŞLARLA BULUŞTU

İlçe merkezinde esnafı ziyaret eden Vali Canbolat, vatandaşlarla da sohbet ederek talep ve beklentilerini dinledi. İş yerlerini ziyaret ederek esnafa bol kazanç dileyen Canbolat, vatandaşların sorun ve önerilerini doğrudan dinlemenin önemine dikkat çekti.

BELEDİYEDE PROJELER MASAYA YATIRILDI

Esnaf ziyaretlerinin ardından Kızılcahamam Belediyesi’ne geçen Vali Canbolat, Belediye Başkanı Süleyman Acar ile görüştü.

Görüşmede ilçenin turizm potansiyeli başta olmak üzere devam eden yatırımlar, belediye çalışmaları ve önümüzdeki dönemde hayata geçirilmesi planlanan projeler değerlendirildi. Başkan Acar, ilçede yürütülen hizmetler ile hazırlanan projeler hakkında Vali Canbolat’a bilgi verdi.

ŞEHİT ANNESİ MUZAFFER GÜLŞEN’E ZİYARET

Vali Canbolat’ın Kızılcahamam programında 15 Temmuz şehitlerinden birinin annesi Muzaffer Gülşen’e yapılan ziyaret de yer aldı.

Canbolat ve Belediye Başkanı Acar, şehit annesi Gülşen’in evine giderek kendisiyle bir süre sohbet etti. Ziyarette şehitlerin hatırasının gelecek nesillere aktarılmasının önemine vurgu yapılırken, şehit ailelerinin devlet ve millet için taşıdığı özel değerin altı çizildi.

Vali Yakup Canbolat’ın Kızılcahamam’a gerçekleştirdiği ilk ilçe ziyareti, yerel yönetim ile kamu kurumları arasındaki koordinasyonun güçlendirilmesi ve vatandaşların talep ve beklentilerinin yerinde dinlenmesi açısından dikkat çekti.